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Солист группы «Непара» ответил на слухи об измене жене

Певец Александр Шоуа назвал ерундой слухи об изменах жене

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Солист группы «Непара» Александр Шоуа назвал в беседе с изданием «СтарХит» ерундой слухи об изменах жене.

Шоуа отказался комментировать снимки, на которых его сняли в ресторане с незнакомкой. Певец уверил, что у него все в порядке с женой.

«Нет времени обсуждать всякую ерунду», — заявил артист.

Как отмечает издание, слухи об изменах Шоуа появились после того, как артиста застали в ресторане с неизвестной брюнеткой. По данным «СтарХита», их заняли идущими за руку по Арбату и в ресторане, где они около часа беседовали, обнимались и смотрели ролики.

В августе 2023 года жена Александра Шоуа Наталья родила сына. Для супруги артиста малыш стал вторым ребенком, а для певца – третьим. У исполнителя также есть дочь от первой жены.

Наталья Шоуа признавалась, что мечтала о втором ребенке, но долго не могла забеременеть. Женщина консультировалась с врачами, но никаких проблем они не находили. Тогда она решилась на процедуру ЭКО, однако две попытки не принесли результата, а зачатие в итоге произошло естественным путем.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой стал отцом в пятый раз.

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