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Дочь звезды фильма «Собачье сердце» обманули на 1,6 млн рублей

Mash: актриса Мария Селянская потеряла 1,6 млн рублей из-за мошенников

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дочь актера Евгения Евстигнеева Марию Селянскую обманули почти на два миллиона рублей мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники представились сотрудниками банка и начали расспрашивать у Селянской данные карты. Преступники забрали со счетов 55-летней актрисы 1 620 000 рублей. Из них 520 тысяч были личными сбережениями артистки, остальные — кредитные.

Как отмечает Mash, Селянская обратилась в полицию после того, как ее обманули. После ее заявления правоохранительные органы завели уголовное дело.

Селянская родилась в браке артистов Евгения Евстигнеева и Лилии Журкиной. Ее отец известен по роли профессора Преображенского в двухсерийном телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Сама артистка дебютировала в студенческие год в картине Виталия Макарова «Она с метлой, он в черной шляпе».

В фильмографии Селянской около 20 работ. Среди них такие проекты, как «Крутой маршрут», «Фанат», «Разбитое зеркало». С 1990 года она работает в Московском театре «Современник».

15 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что у оперной певицы Любови Казарновской выманили почти миллион рублей, припугнув ее несуществующими связями с украинским террористом.

Ранее звезда «Кадетства» стала жертвой мошенников.

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