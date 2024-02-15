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Шабутдинов заявил, что его не считают предпринимателем

Блогер Шабутдинов заявил, что в постановлении суда не указан как предприниматель

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов заявил, что его не должны заключать под стражу, так как он предприниматель. Об этом он сказал на заседании суда о продлении срока заключения, запись опубликована в его Telegram-канале.

По словам Шабутдинова, это связано с тем, что в постановлении суда не указано, что блогер занимается предпринимательством.

«Меня дважды номинировали на премию «Предприниматель года». И в итоге сейчас я читаю постановление суда, а там оказывается, что у меня не предпринимательская деятельность. То, чем я занимаюсь почти 10 лет», — отметил он.

Блогер добавил, что в его компании работают сотни людей, а он не является «злодеем, который вводил в заблуждение и сбегал с деньгами».

«Сейчас люди продолжают работать в нашей компании. Фирма оказывает услуги. Для нас происходящее нонсенс. <...> У меня ощущение, что все происходящее — форма давления на мой бизнес», — заключил Шабутдинов.

В ноябре 2023 года суд арестовал Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от деятельности бизнес-тренера составил около четырех млн руб. Он не признал вину.

Защита просит назначить Шабутдинову домашний арест, но суд утвердил заключение блогера в СИЗО на время следствия. В феврале 2024 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование обвинения и продлил задержание под стражей на два месяца — до 16 апреля.

Ранее выяснилось, что Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца ареста.

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