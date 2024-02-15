В Сочи отменили концерт Ани Лорак

Концерт певицы Ани Лорак в Сочи отменили по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна».

Выступление должно было состояться 16 февраля на сцене Red Arena. Как отмечает пресс-служба, за несколько дней до концерта в распределительном щите были выявлены нарушения изоляции трех кабельных линий 0,4 кВ из четырех имеющихся. Эти кабели обеспечивают электроснабжения площадки.

По словам пресс-службы, из-за данного сбоя электроснабжение площадки пока не может предоставить достаточно мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования. Концертный зал сможет провести выступление Лорак только после окончания ремонтных работ.

Дата концерта певицы будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. При желании зрители могут сделать их возврат.

15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова попросили отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Сам артист заявил, что ничего не знает о просьбах общественников и его выступление состоится.

Ранее Собчак поддержала Лолиту на фоне отмены выступлений.