Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Сочи отменили концерт Ани Лорак

В Сочи отменили концерт Ани Лорак по техническим причинам

close
100%
РИА «Новости»

Концерт певицы Ани Лорак в Сочи отменили по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна».

Выступление должно было состояться 16 февраля на сцене Red Arena. Как отмечает пресс-служба, за несколько дней до концерта в распределительном щите были выявлены нарушения изоляции трех кабельных линий 0,4 кВ из четырех имеющихся. Эти кабели обеспечивают электроснабжения площадки.

По словам пресс-службы, из-за данного сбоя электроснабжение площадки пока не может предоставить достаточно мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования. Концертный зал сможет провести выступление Лорак только после окончания ремонтных работ.

Дата концерта певицы будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. При желании зрители могут сделать их возврат.

15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова попросили отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Сам артист заявил, что ничего не знает о просьбах общественников и его выступление состоится.

Ранее Собчак поддержала Лолиту на фоне отмены выступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами