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Хазанов признался, что не знает о просьбах отмены его выступлений

Актер Геннадий Хазанов сообщил, что его концерты по-прежнему запланированы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Геннадий Хазанов сообщил в беседе с РИА Новости, что ничего не знает о просьбах общественников отменить его концерт.

Хазанов заявил, что его выступление в Театре Камбуровой по-прежнему запланировано. Концерт «Нездешние вечера: Геннадий Хазанов в гостях у Елены Камбуровой» должен состояться 15 февраля. Представители Театра Камбуровой также подтвердили РИА Новости эту информацию.

«У меня все в планах, я работаю, я снимаюсь. Ни от главы Следственного комитета, ни от Генеральной прокуратуры ко мне никаких вопросов нет», — заявил Хазанов.

15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова попросили отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве.

По данным издания, общественники написали в своем заявлении, что Хазанов уехал из России после начала СВО, а потом записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По их мнению, таким образом артист якобы скрытно поддерживает вооруженные силы Украины.

Общественники потребовали проверить Хазанова по делу о дискредитации российской армии.

В марте 2022 года Хазанов уехал из России и несколько месяцев провел в Латвии. В августе того же года актер опроверг слухи о своей эмиграции.

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