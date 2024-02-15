Глюкоза рассказала, почему волновалась перед знакомством со свекровью: «Боялась не выговорить»

Певица Глюкоза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила с днем рождения свекровь Тамару Балабековну.

«Сегодня день рождения у моей любимой свекрови. Это очень важный праздник для замужней женщины. Мне невероятно повезло с Тамарой Балабековной. Да, отчество при знакомстве повергло в шок, боялась не выговорить. Но меня спасло ее отличное чувство юмора и то, что на подобное она реагирует с улыбкой!» — пошутила Глюкоза.

По словам артистки, ей не хватит слов, чтобы перечислить все награды свекрови, однако куда выше заслуг Глюкоза ценит в женщине ее душевные качества. Певица заверила, что дружба с матерью мужа многое для нее значит, так как это случается далеко не во всех семьях. Она пожелала Тамаре Балабековне удачи и реализации творческих идей, а также поблагодарила за отличное воспитание сына.

Певица Глюкоза состоит в отношениях с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а Чистякову 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 16 лет, а младшей Вере 12 лет.

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