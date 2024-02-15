Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Влад Соколовский о контракте с Меладзе: «Был жестким»

Певец Влад Соколовский заявил, что Меладзе давал слишком много воли артистам

close
100%
РИА «Новости»

Певец Влад Соколовский заявил в беседе с Voice, что его контракт с продюсером Константином Меладзе был жестким.

Соколовский отметил, что несмотря на жесткие условия, Меладзе никогда на него не давил. Он рассказал, что у него с продюсером был проект на семь лет. Когда певцу исполнилось 18, он решил не обновлять контракт и в 20 лет начал сольную карьеру.

В интервью Соколовскому напомнили его цитату о том, что он многому научился у Меладзе — как делать и как не делать.

«У него я многому научился в работе по саунд-продакшну и написанию песен. А о том, чего «не делать» — здесь речь шла о том, что уж слишком много воли он нам тогда дал... С молодыми артистами, я считаю, надо пожестче», — заявил исполнитель.

В ноябре 2023 года Влад Соколовский признался, что использовал блат на проекте «Фабрика звезд», чтобы обойти очередь на прослушивание. По словам артиста, никаких привилегий на кастинге у него не было.

Ранее Дима Билан объяснил, почему пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами