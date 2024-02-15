Влад Соколовский о контракте с Меладзе: «Был жестким»

Певец Влад Соколовский заявил в беседе с Voice, что его контракт с продюсером Константином Меладзе был жестким.

Соколовский отметил, что несмотря на жесткие условия, Меладзе никогда на него не давил. Он рассказал, что у него с продюсером был проект на семь лет. Когда певцу исполнилось 18, он решил не обновлять контракт и в 20 лет начал сольную карьеру.

В интервью Соколовскому напомнили его цитату о том, что он многому научился у Меладзе — как делать и как не делать.

«У него я многому научился в работе по саунд-продакшну и написанию песен. А о том, чего «не делать» — здесь речь шла о том, что уж слишком много воли он нам тогда дал... С молодыми артистами, я считаю, надо пожестче», — заявил исполнитель.

В ноябре 2023 года Влад Соколовский признался, что использовал блат на проекте «Фабрика звезд», чтобы обойти очередь на прослушивание. По словам артиста, никаких привилегий на кастинге у него не было.

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