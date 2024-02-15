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В Госдуме попросили не критиковать Киркорова за песню украинки в Горловке

Депутат Шолохов: не нужно критиковать Киркорова за песню украинского композитора

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов попросил общественность не критиковать народного артиста России Филиппа Киркорова за исполнение песни украинки Ирины Билык в Горловке. Его цитирует News.ru.

Шолохов отметил, что Киркоров мог исполнить песню украинского композитора, потому что произведения нельзя оценивать по национальности.

«Мы песни не по национальности автора оцениваем, а по содержанию. И в этом наше отличие от националистов», — заявил он.

Депутат также попросил поразмышлять, почему Киркоров решил приехать в ДНР впервые за два года после начала военной операции, когда столкнулся с негативом после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По мнению Шолохова, «ответ очевиден».

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Ранее депутат Виталий Милонов понадеялся, что нынешний визит артиста в ДНР не станет разовой акцией. При этом депутат не стал соглашаться с теми, кто считает лицемерным поступок Киркорова — как, например, актриса Яна Поплавская.

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