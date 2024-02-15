Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Айза сообщила о пластической операции

Блогерша Айза-Лилуна Ай записалась на пластическую операцию

close
100%
aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что записалась на пластическую операцию.

Айза пообещала поделиться подробностями хирургического вмешательства позже. Она отметила, что операция не связана со сменой цвета глаз. Она раньше намекала, что хотела сделать такое хирургическое вмешательство. По словам звезды, она не решилась на это из-за большого ценника в $12 тыс.

В сентябре 2023 года Айза рассказывала, что жалеет об операции на грудь. Блогерша назвала увеличение груди «самой большой и единственной ошибкой». Остальные хирургические вмешательства ее устраивают. Бизнесвумен объяснила, что поставила силиконовую грудь в 2010 году. В 2011-м она избавилась от имплантов.

В марте Айза заявила, что решилась пересадить волосы с затылка из-за «неестественно огромного» лба. Она показала видео после пересадки волос, снятое спустя два месяца после операции.

В апреле Айза рассказала, что проходила липосакцию. Звезда сделала косметическую операцию по удалению жировых отложений около 6 лет назад. С тех пор звезда не прибегала к данной процедуре.

Ранее Эммануил Виторган раскрыл, как сохранить тепло и уважение в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами