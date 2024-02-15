Айза сообщила о пластической операции

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что записалась на пластическую операцию.

Айза пообещала поделиться подробностями хирургического вмешательства позже. Она отметила, что операция не связана со сменой цвета глаз. Она раньше намекала, что хотела сделать такое хирургическое вмешательство. По словам звезды, она не решилась на это из-за большого ценника в $12 тыс.

В сентябре 2023 года Айза рассказывала, что жалеет об операции на грудь. Блогерша назвала увеличение груди «самой большой и единственной ошибкой». Остальные хирургические вмешательства ее устраивают. Бизнесвумен объяснила, что поставила силиконовую грудь в 2010 году. В 2011-м она избавилась от имплантов.

В марте Айза заявила, что решилась пересадить волосы с затылка из-за «неестественно огромного» лба. Она показала видео после пересадки волос, снятое спустя два месяца после операции.

В апреле Айза рассказала, что проходила липосакцию. Звезда сделала косметическую операцию по удалению жировых отложений около 6 лет назад. С тех пор звезда не прибегала к данной процедуре.

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