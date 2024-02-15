Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дело о госизмене актера из «Глухаря» начнут слушать уже в феврале

В Москве уголовное дело актера Канахина будут слушать в закрытом режиме

close
100%
SHOT' class="item-image" >
Телеграм-канал SHOT

В Москве Второй западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело бывшего российского актера Кирилла Канахина уже в феврале. Об этом сообщает ТАСС.

Актера, участвовавшего в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), обвиняют в госизмене.

Дело будет слушаться в закрытом режиме, уточнили в суде.

Актер из сериалов «Глухарь» и «Участковый» сейчас проживает на Украине, поэтому судить его будут заочно.

В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил артиста под стражу, его объявили в международный розыск.

До этого суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

Ранее певицу Таисию Повалий заподозрили в призывах к захвату Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами