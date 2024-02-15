Дело о госизмене актера из «Глухаря» начнут слушать уже в феврале

В Москве Второй западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело бывшего российского актера Кирилла Канахина уже в феврале. Об этом сообщает ТАСС.

Актера, участвовавшего в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), обвиняют в госизмене.

Дело будет слушаться в закрытом режиме, уточнили в суде.

Актер из сериалов «Глухарь» и «Участковый» сейчас проживает на Украине, поэтому судить его будут заочно.

В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил артиста под стражу, его объявили в международный розыск.

До этого суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

Ранее певицу Таисию Повалий заподозрили в призывах к захвату Украины.