В России снимут мюзикл о Садко

Компания ID Production начала работу над музыкальным фильмом «Садко». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером мюзикла выступит певица и актриса Даша Чаруша.

В основу сценария «Садко» лягут былины о гусляре, а действие фильма будет разворачиваться и в настоящем, и в прошлом.

В 1952 году на экраны вышел советский фильм-сказка «Садко» режиссера Александра Птушко, также основанный на русских онежских былинах о новгородском купце Садко, в фильме были использованы фрагменты из одноименной оперы Николая Римского-Корсакова.

В 2017 году Максим Волков и Виталий Мухаметзянов представили приключенческий мультфильм «Садко», также снятый по мотивам былин.

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