В Москве нашли похищенную из МГУ картину XIX века

В Москве нашли похищенную из МГУ имени Ломоносова картину художника Льва Лагорио «Бурное море». Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обнаружить полотно удалось при координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Где именно нашли картину и кто мог быть причастен к ее похищению, не уточняется.

5 февраля в полицейский отдел обратилась сотрудница геологического факультета университета.

«По ее словам, она обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах», — заявил источник.

Оценочная стоимость картины превышает 300 тысяч рублей.

Лев Лагорио (1827-1905) — русский живописец и акварелист, маринист, первый ученик Ивана Айвазовского. Профессор и почетный член Императорской Академии художеств.

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