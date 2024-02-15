Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москве нашли похищенную из МГУ картину XIX века

Похищенную из МГУ картину Лагорио «Бурное море» нашла прокуратура Москвы

close
100%
Прокуратура Москвы

В Москве нашли похищенную из МГУ имени Ломоносова картину художника Льва Лагорио «Бурное море». Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обнаружить полотно удалось при координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Где именно нашли картину и кто мог быть причастен к ее похищению, не уточняется.

5 февраля в полицейский отдел обратилась сотрудница геологического факультета университета.

«По ее словам, она обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах», — заявил источник.

Оценочная стоимость картины превышает 300 тысяч рублей.

Лев Лагорио (1827-1905) — русский живописец и акварелист, маринист, первый ученик Ивана Айвазовского. Профессор и почетный член Императорской Академии художеств.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами