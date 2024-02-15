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Лера Кудрявцева намекнула, как сломала ногу

Телеведущая Кудрявцева сломала ногу во время репетиции танца для шоу «Звезды»

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Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале намекнула, как сломала ногу.

«Для начала спойлер. Скоро на НТВ стартует новое юмористическое шоу «Звезды». Уверяю, вам будет смешно, если вы не Артемий Лебедев», — отметила Кудрявцева.

Она также опубликовала нарезку из видеороликов, на которых можно проследить хронологию событий дня, когда Кудрявцева сломала ногу. Вначале ведущая репетировала танцевальный номер в специальном зале, далее она переместилась в помещение, напоминающее концертную площадку, где показала членов команды КВН «Раисы» в забавных футболках».

Уже после этого в ролике появились кадры, где Кудрявцева сидит на стуле с приложенным к ноге льдом. Затем девушка отправилась в больницу, где ей поставили гипс. Предположительно, Кудрявцева получила травму во время репетиции танцевального номера для нового юмористического шоу.

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