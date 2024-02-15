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Мишель Йео сыграет в боевике «Мать»

Оскароносная актриса Мишель Йео сыграет главную роль в боевике «Мать»

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Jordan Strauss/AP

Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео сыграет главную роль в боевике «Мать». Об этом пишет The Hollywood reporter.

Мелани Лоран срежиссирует высокооктановый фильм, который будет продаваться международным покупателям в Берлине. Йео сыграет Энн, мать-иммигрантку и бизнес-леди, которая хочет извлечь максимум пользы из своей новой жизни в Америке для своей семьи.

Когда двое ее сыновей-подростков попадают в беду с бостонским грязным полицейским и преступной группировкой, у Энн нет другого выбора, кроме как возродить свое прошлое и не останавливаться ни перед чем, пока они не окажутся в безопасности.

Бэзил Иваник и Эрика Ли будут продюсерами фильма вместе с Артуром Саркисяном и Джоном Шраммом.

Съемки кинокартины начнутся летом 2024 года. Стюарт Форд будет исполнительным продюсером AGC Studios вместе со студией 30WEST, которая финансирует картину.

До этого Мишель Йео стала членом Международного олимпийского комитета (МОК). Ее избрали на 141-й сессии олимпийского комитета в Мумбае.

Ранее 60-летняя обладательница «Оскара» Мишель Йео вышла замуж после 19 лет отношений.

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