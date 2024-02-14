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В Москве срочно отменили спектакль из-за «непредвиденной болезни» Федора Добронравова

Спектакль с Добронравовым в Москве срочно заменили из-за ухудшения здоровья артиста

В Культурном центре ЗИЛ в Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом», где главную роль исполняет артист Федор Добронравов. Как стало известно «Газете.Ru», зрителям объявили о резком ухудшением самочувствия актера.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — обратились к зрителям в театре и предложили пойти на постановку «Танцуй со мной» или сдать билеты.

Агент Федора Добронравова в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила отмену мероприятия.

«Уже несколько спектаклей отменены, да, Федор болеет. А больше ничего сказать не могу», — сказала Сойкина.

Она добавила, что информации об отменах следующих спектаклей пока нет.

В конце января издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник сообщило об отмене спектакля с участием Федора Добронравова, который был запланирован на 1 февраля в театре «Русская песня». Сообщалось, что причиной стала болезнь артиста – у него было повышенное давление.

Кроме того, на сайте продюсерского центра Добронравова 29 января была опубликована информация, что показ спектакля «Ты где-то рядом», который должен был пройти 1 февраля в культурном центре ЗИЛ, перенесен на новую дату — 18 апреля.

Ранее Добронравов пожаловался на недостаток общения из-за интернета.

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