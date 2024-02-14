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В Госдуме объяснили, почему «не наказали» Ахеджакову за критику СВО

Депутат Ямпольская призвала не цензурировать «Иронию судьбы» из-за Ахеджаковой

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Мосфильм

Председатель комитета Государственной думы Елена Ямпольская заявила, что не стоит цензурировать фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» из-за критиковавшей СВО актрисы Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает mk.ru.

Ямпольская добавила, что Ахеджакову также не надо подвергать наказаниями в силу ее возраста.

«И у Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать. Мы не людоеды же», — заявила депутат.

2 сентября 2023 года агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Позже Ахеджакова рассказала, что флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

В апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел.

Ранее Водонаева подала в суд на блогера Петрова.

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