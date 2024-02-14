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Гастроли Михаила Бублика в России перенесли на полгода

Shot: шансонье Михаил Бублик перенес гастроли в России на полгода

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Шансонье Михаил Бублик был вынужден перенести свои гастроли по России на полгода из-за проблем с въездом в страну. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, концерты артиста в Воронеже, Липецке и Тамбове спешно перенесли на октябрь, а в Москве и Подмосковье — на декабрь 2024 года. Отмечается, что представители концертных площадок не исключают вероятности того, что выступления могут быть вновь перенесены. Shot сообщает, что проблемы с выступлениями у Бублика могли начаться из-за его позиции по СВО. В январе шансонье не смог попасть в Россию из-за проблем со въездом, где сейчас находится певец его концертный директор сообщать отказался.

13 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в концертной индустрии заявил, что юбилейный тур Милявской по России будет отменен. По данным издания, якобы тур не состоится из-за просьб общественников после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Милявская принимала участие в этом мероприятии. В феврале уже отменили концерт Милявской в Перми и Екатеринбурге. Первый должен был состояться 19 марта, а второй — 21 марта.

Ранее в Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинской артистки.

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