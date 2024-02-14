У сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак

У сына модельера Вячеслава Зайцева Егора заподозрили онкологическое заболевание, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в ходе обследования врачи обнаружили у него образования в толстом отделе кишечника, что осложняется тяжелой формой анемии, от которой страдает Зайцев. Помимо этого, медики нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Как пишет Mash, у Зайцева также завышены многие показатели в крови, что может быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что актер Валерий Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ. По данным издания, после инцидента Баринов смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.

Сам Баринов сообщил, что «жив». Он отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии.

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