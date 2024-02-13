Лолита ответила на слухи об отмене юбилейного тура по России

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с РБК, что ничего не знает об отмене ее юбилейного тура по России.

Милявская объяснила, что и не должна была проводить подобные мероприятия. Артистка уточнила, что успела отработать свой юбилейный тур еще до Нового года.

«После были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — поделилась певица.

13 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в концертной индустрии заявил, что юбилейный тур Милявской по России будет отменен.

По данным издания, якобы тур не состоится из-за просьб общественников после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Милявская принимала участие в этом мероприятии.

В феврале уже отменили концерт Милявской в Перми и Екатеринбурге. Первый должен был состояться 19 марта, а второй — 21 марта.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское и другие.

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