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Малахов о Лазареве в период «Евровидения»: «Выпил всем нам кровь»

Телеведущий Малахов: Лазарев отказался сниматься с сидящей в рояле Волочковой

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Сетевое издание «Смотрим»

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о конфликтах певца Сергея Лазарева в период «Евровидения». Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

По словам Малахова, у Лазарева есть черта сначала говорить и делать, а потом жалеть о содеянном. Он отметил, что артист не дает интервью, не ходит на ток-шоу, а также имеет строгую позицию. К примеру, по словам телеведущего, певец отказался сниматься с балериной Анастасией Волочковой.

«Я помню, сколько крови он выпил всем нам, когда он пришел к нам, когда ехал на «Евровидение». Как у нас Волочкова вылезала из рояля, сидела там 30 минут, чтобы сделать сюрприз. Дальше Сережа сказал, что он и Волочкова никогда не могут существовать, понимаешь, вырезайте программу, я не еду на «Евровидение». Сдавал билеты», — поделился телеведущий.

В ноябре Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

В декабре Волочкова предложила Лазареву спеть дуэтом на фоне скандала. Балерина призналась, что обожает исполнителя. Ей нравится творчество и его песни. Она назвала певца «самым лучшим».

Ранее Волочкова закрыла долги перед коммунальной службой.

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