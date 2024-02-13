В России отменят юбилейный тур Лолиты

Юбилейный тур певицы Лолиты Милявской по России будет отменен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в концертной индустрии.

По данным издания, тур не состоится из-за просьб общественников после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Милявская принимала участие в этом мероприятии. Как отмечает Telegram-канал, в ближайшее время организаторы проинформируют о возврате билетов.

В феврале уже отменили концерт Милявской в Перми и Екатеринбурге. Первый должен был состояться 19 марта, а второй — 21 марта.

В рамках тура певица также планировала посетить десять других городов России, однако в Новосибирске и Омске уже отказались принимать исполнительницу.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское.

Ранее продюсер предположил приостановку карьеры Лолиты.