Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России отменят юбилейный тур Лолиты

Shot: юбилейный тур певицы Лолиты Милявской по России будет отменен

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юбилейный тур певицы Лолиты Милявской по России будет отменен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в концертной индустрии.

По данным издания, тур не состоится из-за просьб общественников после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Милявская принимала участие в этом мероприятии. Как отмечает Telegram-канал, в ближайшее время организаторы проинформируют о возврате билетов.

В феврале уже отменили концерт Милявской в Перми и Екатеринбурге. Первый должен был состояться 19 марта, а второй — 21 марта.

В рамках тура певица также планировала посетить десять других городов России, однако в Новосибирске и Омске уже отказались принимать исполнительницу.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское.

Ранее продюсер предположил приостановку карьеры Лолиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами