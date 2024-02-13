Бойцы СВО раскритиковали поездку Киркорова в Донбасс

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), призвали певца Филиппа Киркорова не ездить по Донбассу с концертами, а отправиться на фронт. Видео с обращением бойцов в своем Telegram-канале опубликовала актриса Яна Поплавская.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — приводят журналисты слова одного из солдат, записавших обращение к Киркорову.

13 февраля появились кадры приезда Филиппа Киркорова в Горловку. Сообщалось, что артист исполнил свою песню «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в Донбасс гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.

В сети предположили, что действия Киркорова связаны с попыткой «реабилитироваться» после событий, которые произошли в конце 2023 года. 21 декабря певец оказался среди участников вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе Mutabor, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом. Артиста убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет все», телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Киркорова также вычеркнули из списка участников концерта «Золотой граммофон» и вырезали из сериала «Сваты» 2010 года. Кроме того, суд взыскал с артиста почти 8 млн руб. налоговой задолженности.

Ранее на поездку Киркорова в ДНР отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.