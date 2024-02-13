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Цыгановы о Собчак: «Кредо предателя и сатанизм»

Певица Цыганова заявила, что Собчак может попасть в психиатрическую клинику

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим раскритиковали в Telegram-канале журналистку Ксению Собчак после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней.

Цыгановы обвинили Собчак в «кредо предателя» и «сатанизме».

«В истории было так. Это цитата: «Божественно уродливая, бездарна, многолика как химера, уродство в красоту превращает. Но это не о ней (Собчак). Эта Ида Рубинштейн. Но как Ида Рубинштейн закончила? Все эти вечеринки. Те же самые ЛГБТшные <…> Но она (Рубинштейн) хоть что-то танцевала, что-то делала. Эта (Собчак) не танцует», — заявил муж певицы (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Цыганов заявил, что Собчак «развозит лохов». По мнению супруга артистки, у журналистки не будет «покаяния» как было якобы у балерины Иды Рубинштейн, потому что танцовщица приняла христианство. Виктория Цыганова считает, что Собчак «заигралась далеко и безвозвратно».

«Наш колхоз не поможет. <…> (Все закончится) в психиатрической клинике Израиля», — заявила артистка.

Ида Рубинштейн известна своими шокирующими танцевальными номерами. Она воплотила на сцене образ куртизанки Пизанеллы, чем возмутила российских христиан, которые обвиняли ее в безнравственности.

12 февраля Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней.
Собчак заявила, что весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус». Она также отметила, что вся «расследовательская» информация телеканала НТВ о ее домах и перемещениях взята из ее же социальных сетей.

Ранее Собчак предрекли уголовное преследование после репутационных атак.

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