Стример Mellstroy уехал из Дубая после оскорбления мусульманина

Стример Mellstroy (Андрей Бурим — настоящее имя) уехал из Дубая после оскорбления мусульманина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Бурим обозвал одного из посетителей ночного клуба «животным» и опубликовал это в социальных сетях. Позже тот мужчина подал заявление на блогера в полицию. Как отмечает Telegram-канал, перед этим неизвестный призывал стримера «выйти раз на раз» и извиниться в соцсетях.

В ОАЭ согласно Федеральному уголовному кодексу (статья 374), за любые оскорбления, независимо от того, где и кем они сделаны, включая мессенджеры, полагается наказание в виде штрафов или заключение под стражу.

Mash добавил, что после заявления в полицию Mellstroy уехал в Турцию.

13 февраля Mash сообщил, что Mellstroy объявило в розыск МВД России после заведения уголовного дела на блогера в Белоруссии.

По данным канала, в Белоруссии на стримера завели уголовное дело за уклонение от срочной службы. На родине Mellstroy грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас его разыскивают в России, чтобы передать коллегам из соседней страны.

Ранее стало известно о многомиллионном долге Петренко по алиментам.