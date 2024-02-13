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Суд признал законным штраф Моргенштерну* за нарушение закона об иноагентах

Моргенштерн оплатит штраф в 40 тыс. руб за отсутствие отчетности иноагента

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MORGENSHTERN

Суд признал законным штраф в размере 40 тыс. руб., назначенный рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) из-за проблем с отчетом по доходам и расходам. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин. Он отметил, что не согласен с решением, но штраф будет оплачен.

«Увы, суд признал штраф законным. Несмотря на то, что мы с этим не согласны, — штраф, разумеется, будет оплачен», — сказал он.

Административное дело было заведено на Моргенштерна в октября 2023 года, причиной было названо то, что исполнитель вовремя не предоставил в Минюст декларацию о своих доходах и расходах. В ноябре 2023 года суд признал рэпера виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. Тогда адвокат Жорин заявил, что протокол был составлен с нарушениями, и планировал обжаловать его.

Ранее стало известно, что Моргенштерна хотят оштрафовать за рекламу отсрочки от армии без маркировки.

*  признан в РФ иностранным агентом
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