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Дженнифер Лоуренс стошнило после мемных съемок в шоу с острой едой

Актриса Лоуренс рассказала, что после съемок в шоу с острой едой ее стошнило

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First We Feast/YouTube

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что после ставших мемными съемок с острой едой ее стошнило. Об этом она вспомнила в беседе с журналистом Энди Коэном.

Лоуренс участвовала в шоу «Горячие штучки» (The Hot Ones) в 2023 году, и кадры с возмущающейся и плачущей звездой «Голодных игр», пробующей острые соусы, разлетелись на мемы.

Актриса уточнила, что съемки велись в ресторане отеля, где она на тот момент проживала, и сразу после выключения камер Лоуренс побежала в своей номер.

«Желудок дал мне восемь минут, чтобы подняться в номер, а потом меня мощно тошнило. Жестоко», — рассказала она.

По словам актрисы, это был один из худших опытов в ее жизни.

Накануне Лоуренс ответила на слухи о якобы сделанных ею пластических операциях. По словам Лоуренс, вопреки слухам, она не прибегала к пластике глаз, а ее внешность — заслуга грамотного макияжа.

Ранее Андрей Разин решил «подтянуть глаза» по примеру Брэда Питта.

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