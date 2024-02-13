Космонавт Новицкий рассказал о полете на МКС с Пересильд

Командир космического экипажа, герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий накануне полета на Международную космическую станцию (МКС) с космической туристкой Мариной Василевской из Белоруссии рассказал о полете с актрисой Юлией Пересильд. Космонавта цитируют «Аргументы и факты».

В международный экипаж также войдет астронавтка NASA Трейси Дайсон. По словам Новицкого, неопытного члена экипажа — Василевскую — ему доверили исходя из опыта предыдущих полетов: у специалиста за плечами три длительных экспедиции, и в каждой он был командиром экипажа.

«Причем во второй раз я летал с двумя иностранцами, то есть без нашего бортинженера. А когда возвращался с Климом Шипенко и Юлией Пересильд, оба они были неопытными членами экипажа», — рассказал он.

По словам Новицкого, после полетов космонавты беседуют с психологами, они оценивают состояние летчиков, то, как они справились с поставленными задачами и трудными ситуациями.

«С Юлей Пересильд такие беседы тоже проводились. Возможно, к ее мнению прислушались, я не знаю. Меня просто поставили перед фактом: будешь командиром экипажа», — заявил он.

Космонавт также подчеркнул, что сложностей с женщинами в составе экипажа он не замечал.

«Даже у Пересильд их не было, хотя она не профессиональный космонавт. Не было истерик, женских обид, чего-то подобного. Все вели себя спокойно и адекватно», — сказал Новицкий.

На МКС Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимали часть фильма «Вызов» — первой художественной картины, снятой в космосе. В начале января 2024 года российское посольство в США провело премьеру космической драмы.

Ранее были названы регионы России, в которых больше всего читают любовные романы.