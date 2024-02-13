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Жена Петросяна уехала в Китай на фоне сообщений о госпитализации юмориста

МК: супруга находящегося в больнице Петросяна Брухунова отправилась в Китай

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уехала в Китай на фоне сообщений о госпитализации артиста. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, супруга находящегося в больнице Петросяна несколько дней назад уехала в Китай.

Супруга близкого друга Петросяна Георгия Терикова в беседе с изданием рассказала, что не смогла связаться с Брухуновой.

«Когда такое случается, то не до других людей. Свои есть причины, чтобы не отвлекаться на звонки. Люди заняты здоровьем. Дай бог ему здоровья», — заявила женщина.

Сам народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. По его словам, он находится на обычной проверке в медучреждении.

При этом Telegram-канал Mash сообщал, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист якобы упал во время прогулки по Лесной улице в Москве.

Ранее стала известна причина госпитализации Александра Панкратова-Черного.

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