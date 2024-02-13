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«Слот» отменил три концерта в России

Группа «Слот» отменила концерта в Тамбове, Пензе и Тольятти

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PR-служба группы «Слот»

Рок-группа «Слот» отменила три концерта в России. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

По словам музыкантов, отменены концерты в Тамбове 15 февраля, в Пензе 17 февраля, в Тольятти 18 февраля.

«Концерты отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», — объяснили в «Слоте».

Деньги за проданные билеты, уточнили артисты, будут возвращены зрителям в ближайшее время.

«Слот» был основан Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых в 2002 году. Их дебютный альбом вышел в 2003-м. Женский вокал на альбоме принадлежал Теоне Дольниковой. В том же году артистка покинула коллектив.

На данный момент в группе выступают Лобанов, Боголюбский, Дария Ставрович, Никита Муравьев и Василий Горшков. У коллектива девять студийных альбомов, «Слот» принимает активное участие в различных фестивалях, таких как «Нашествие», «Kubana», «Соседний мир», «Крымфест», «Доброфест», «Дикая Мята», «Улетай» и «Остров».

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