Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия впервые привезет «Русские сезоны» в Оман

В Омане в 2025 году впервые пройдут «Русские сезоны»

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Международный проект «Русские сезоны» в 2025 году впервые пройдет в Омане. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале со ссылкой на итоги встречи с заместителем министра культуры, спорта и молодежи Омана Саидом бин Султаном аль-Бусаиди.

Цикл мероприятий будет приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.

«В Омане очень любят и ждут наших артистов. Мы готовим программу с гастролями выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой», — уточнила Любимова.

Стороны также обсудили партнерство в библиотечной сфере. Планируется организовать обмен книгами для молодежи, круглые столы и культурные акции, Россия поможет Оману в реставрации книжных памятников, рассказала Любимова.

Замминистра культуры, спорта и молодежи Омана также был приглашен к участию в Форуме объединенных культур, а молодежь страны Любимова пригласила на третий Детский культурный форум.

Накануне стало известно, что фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге останется международным и в новом сезоне.

Ранее продюсер Леонид Бурлаков раскрыл, как удалось возродить группу «Мумий Тролль» в 1996-м.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами