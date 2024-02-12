Россия впервые привезет «Русские сезоны» в Оман

Международный проект «Русские сезоны» в 2025 году впервые пройдет в Омане. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале со ссылкой на итоги встречи с заместителем министра культуры, спорта и молодежи Омана Саидом бин Султаном аль-Бусаиди.

Цикл мероприятий будет приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.

«В Омане очень любят и ждут наших артистов. Мы готовим программу с гастролями выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой», — уточнила Любимова.

Стороны также обсудили партнерство в библиотечной сфере. Планируется организовать обмен книгами для молодежи, круглые столы и культурные акции, Россия поможет Оману в реставрации книжных памятников, рассказала Любимова.

Замминистра культуры, спорта и молодежи Омана также был приглашен к участию в Форуме объединенных культур, а молодежь страны Любимова пригласила на третий Детский культурный форум.

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