Продюсер Бурлаков раскрыл, как удалось возродить группу «Мумий Тролль» в 96-м

Продюсер Леонид Бурлаков рассказал проекту «Сноб» о судьбоносной встрече с фронтменом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко в 1996 году, по итогам которой которой было решено возродить деятельность коллектива после шестилетнего перерыва.

Бурлаков напомнил, что Лагутенко тогда работал в Китае и Лондоне, и не собирался возвращаться в творческую деятельность. Возможно, потому что у него были свежи воспоминания об СССР и чувство «выжженного поля» в плане музыки. Однако, в те годы как раз кипела жизнь, рассказал продюсер.

В музыкальных магазинах, по его словам, сотнями в день продавались компакт-диски, а с концертами приезжали такие исполнители как Ник Кейв, Smashing Pumpkins и Марк Алмонд.

«Я стал водить Илью по складам оптовиков, показывать, что они издают: когда он увидел на пиратском складе CD Land 3000 компактов альбома Pulp — Different Class, то понял, что тут есть аудитория и даже пираты стали в модной музыке разбираться. Pulp, кстати, шел очень плохо — не удивлюсь, если они этот тираж так и не распродали. Но на Илью это произвело сильнейшее впечатление», — рассказал Бурлаков.

Он добавил, что спустя несколько месяцев, в апреле 1996-го Лагутенко прислал ему первую кассету.

В 2023 году Илья Лагутенко отпраздновал 55-й день рождения.

За 40 лет существования коллектив выпустил не менее 13 студийных альбомов, объездил всю страну, а песни «Владивосток 2000», «Невеста?», «С новым годом, крошка!» и «Утекай» любят многие слушатели.

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