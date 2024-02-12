Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звезда «Скорой помощи» раскрыла, что ей помогает поддерживать себя в форме

Актриса Волкова: порядок в организме помогает поддерживать хорошую форму

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова призналась, что ей удается поддерживать себя в хорошей форме, потому что она не успевает думать про еду. Об этом она рассказала в интервью Womanhit.ru

«С утра обязательно пью воду. Но вообще, на мой взгляд, хорошая форма — это порядок в организме прежде всего. А еще внутреннее ощущение жизни, наполненность любовью. И ты светишься этой любовью ко всему: к тому, что ты делаешь, где ты живешь, к дому своему, к своим цветам… И я знаю, что чем больше ты отдаешь этой энергии, тем больше к тебе приходит. И когда я иду по улице — и люди улыбаются, узнав меня, я понимаю, что все не зря», — поделилась она.

Актриса также призналась, что в ее роду все женщины были сильными. По ее словам, в детстве ей приходилось самостоятельно распрягать лошадь, заниматься огородом и другими домашними делами. При этом Волкова подчеркнула, что она считает свое детство «самым счастливым».

В конце января Екатерина Волкова сообщила, что станет бабушкой во второй раз. При этом она не стала раскрывать пол будущего внука и заявила, что это «пока секрет».

Ранее в сети восхитились фото 49-летней звезды «Скорой помощи» в бикини.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами