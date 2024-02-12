Звезда «Скорой помощи» раскрыла, что ей помогает поддерживать себя в форме

Актриса Екатерина Волкова призналась, что ей удается поддерживать себя в хорошей форме, потому что она не успевает думать про еду. Об этом она рассказала в интервью Womanhit.ru

«С утра обязательно пью воду. Но вообще, на мой взгляд, хорошая форма — это порядок в организме прежде всего. А еще внутреннее ощущение жизни, наполненность любовью. И ты светишься этой любовью ко всему: к тому, что ты делаешь, где ты живешь, к дому своему, к своим цветам… И я знаю, что чем больше ты отдаешь этой энергии, тем больше к тебе приходит. И когда я иду по улице — и люди улыбаются, узнав меня, я понимаю, что все не зря», — поделилась она.

Актриса также призналась, что в ее роду все женщины были сильными. По ее словам, в детстве ей приходилось самостоятельно распрягать лошадь, заниматься огородом и другими домашними делами. При этом Волкова подчеркнула, что она считает свое детство «самым счастливым».

В конце января Екатерина Волкова сообщила, что станет бабушкой во второй раз. При этом она не стала раскрывать пол будущего внука и заявила, что это «пока секрет».

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