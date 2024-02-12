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Наталья Ветлицкая готова вернуться в Россию из Испании за 4 млн рублей

Shot: певица Ветлицкая может выступить в России за 4 миллиона рублей

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Первый канал

Певица Наталья Ветлицкая готова вернуться в Россию за гонорар в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, несмотря на завершение карьеры, Ветлицкая за внушительный гонорар готова прилететь из Испании в Москву.

Издание уточняет, что менеджеры Ветлицкой будут оценивать статус компании, в которую артистку пригласят выступать.

59-летняя Наталья Ветлицкая переехала в Испанию в 2012 году — она рассказывала, что смена климата показана дочери по здоровью. В 2019 году Ветлицкая рассказала, что хочет вернуться на сцену, и в 2020 году перезапустила карьеру.

В России у Ветлицкой, согласно источникам Life, есть квартира на Малой Бронной площадью почти 200 квадратных метров и компания «Spider», занимающаяся продажей недвижимости.

В 2022 году активисты требовали проверить Ветлицкую на иностранное финансирование.

Ранее последняя роль «Пухляша» из Little Big оказалась пророческой.

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