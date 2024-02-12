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«Все перекрыто»: Baby Melo отказался от концертов в России

Рэпер Baby Melo после задержания в России захотел выступать в Польше и Латвии

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babymelo_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несовершеннолетний рэпер Baby Melo (настоящее имя Гога Меладзе) отказался от концертов в России после задержания. Его цитирует The Flow.

Уроженец Грузии вышел на связь со своими поклонниками и заявил, что концертов в России больше не будет. Он собирается выступать в Польше и Латвии. Первый ближайший концерт он намерен дать в Варшаве.

«Все перекрыто. Там [невероятно много] пацанов шарящих и русскоговорящих», — заявил он.

Меладзе посетовал, что некоторые люди отказались от общения с ним.

«Когда наступает какой-то [провал], пропадают все люди и показывают свое лицо. В Тбилиси с Лукой я общаюсь, с Данилой Hokage, а так вообще друзей нет», — пожаловался он.

В январе концерт рэпера в Санкт-Петербурге остановила полиция, самого артиста отправили в спецприемник для несовершеннолетних, откуда его забрала мама. Всего за пьянство на его концерте задержали 23 человека.

Ранее рэпер ST выразил поддержку Путину.

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