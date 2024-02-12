Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Садальского попросили выйти из самолета

Шоумен Садальский заявил, что оказался на борту сломанного самолета

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Шоумен Стас Садальский признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недавно ему пришлось ожидать в аэропорту Шереметьево, так как самолет сломался.

«Сели в самолет, попросили всех на выход…. Пилот сказал поломка…Когда вы летите, самолету все равно, кто вы; неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует, это: насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо?» — написал в блоге артист.

Садальский порадовался тому, что поломку обнаружили на земле. Артист собирался полететь утром 12 февраля в Пятигорск в рамках своего гастрольного тура.

В начале февраля Стас Садальский в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Артист усомнился в том, что решение переехать в Израиль было продиктовано якобы зарубежными счетами Примадонны. По мнению Садальского, Пугачева стала «рабой любви». При этом актер в очередной раз напомнил, что считает Галкина неумным человеком, так как именно из-за комика певица потеряла народную любовь и возможность находиться на родине.

Ранее сообщалось, что хирург Хайдаров станет отцом во второй раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами