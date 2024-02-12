Садальского попросили выйти из самолета

Шоумен Стас Садальский признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недавно ему пришлось ожидать в аэропорту Шереметьево, так как самолет сломался.

«Сели в самолет, попросили всех на выход…. Пилот сказал поломка…Когда вы летите, самолету все равно, кто вы; неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует, это: насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо?» — написал в блоге артист.

Садальский порадовался тому, что поломку обнаружили на земле. Артист собирался полететь утром 12 февраля в Пятигорск в рамках своего гастрольного тура.

В начале февраля Стас Садальский в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Артист усомнился в том, что решение переехать в Израиль было продиктовано якобы зарубежными счетами Примадонны. По мнению Садальского, Пугачева стала «рабой любви». При этом актер в очередной раз напомнил, что считает Галкина неумным человеком, так как именно из-за комика певица потеряла народную любовь и возможность находиться на родине.

Ранее сообщалось, что хирург Хайдаров станет отцом во второй раз.