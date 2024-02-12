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9-летняя школьница попала в больницу после съемок «Ералаша»

Shot: школьницу госпитализировали с ожогами со съемок «Ералаша»

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Школьницу в возрасте 9 лет госпитализировали со съемок детского юмористического киножурнала «Ералаш». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, девочка получила ожог от лопнувшей трубы отопления. Она зашла в гримерку, случайно наступив на трубу из пластика, после чего та лопнула. Кипяток обжег юной актрисе ногу.

Shot подчеркивает, что затем школьницу доставили в детскую поликлинику № 11. Она находится под наблюдением врачей, но медики называют ожог «нестрашным».

В начале февраля актер Александр Лойе, известный по роли рыжего Саши из «Ералаша», рассказал, что ушел из проекта после ссоры с художественным руководителем Борисом Грачевский. По словам Лойе, Грачевский однажды попытался его «приватизировать»: начал говорить о том, что актер всем ему обязан, что тот «зазвездился» и именно режиссер вывел его в люди. Грачевского не стало в 2021 году.

Киножурнал «Ералаш» выпускается Центральной киностудией детских и юношеских фильмов имени М. Горького с 1974 года по настоящее время.

Ранее сообщалось, что хирург Хайдаров станет отцом во второй раз.

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