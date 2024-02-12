Петросяна экстренно госпитализировали после падения

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. Ему вызвали скорую, и артиста увезли в клинику. Других деталей случившегося не сообщается.

В мае 2023 года Mash сообщал, что Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Источники издания рассказали, что 27 апреля Петросян якобы отправился на установку эндооссального импланта, вживляемого в кость челюсти, после чего жаловался на непрекращающееся кровотечение из раны.

К 1 мая у артиста якобы появились головокружение, озноб, дискомфорт в области груди и тошнота, он вызвал «скорую» и был госпитализирован с воспалением в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

В свою очередь Telegram-канал «112» в начале мая того же года заявлял, что Петросяна доставили в больницу из-за гипертензивной болезни сердца. Telegram-канал Baza добавлял тогда, что юморист находился в Боткинской больнице в Москве, «скорую» ему вызвала жена.

Ранее стало известно, что тиктокер Артур Бабич сделал операцию на нос.