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Стали известны обладатели кинопремии «Гойя»

Испанскую премию «Гойя» за лучший фильм получила картина Байоны «Общество снега»

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Depositphotos

Испанскую кинопремию «Гойя» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Хуана Антонио Байоны «Общество снега» (La sociedad de la nieve, 2023). Об этом говорится на сайте премии.

Лента повествует о крушении уругвайского самолета в Андах в 1972 году. Байона также получил награду за лучшую режиссуру.

Лучшим актером жури признало Давида Вердагера, лучшей актрисой — Малену Альтерио. В категории «Лучший европейский фильм» победила работа французского режиссера Жюстина Трие «Анатомия падения» (Anatomie d'une chute, 2023).

Национальная кинопремия «Гойя» учреждена в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Награду — бронзовый бюст Гойи — Испанская академия кинематографических искусств и наук вручает уже в течение 37 лет.

До этого в российский прокат вышла социальная драма «Хищники» испанца Родриго Сорогойена. Картина была участницей фестивалей в Каннах и Сан-Себастьяне, получила 17 номинаций на премию «Гойя».

Ранее стало известно, что мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон стал триумфатором премии BAFTA.

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