Знаменитую толстовку Толстого отреставрируют в «Ясной Поляне»

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» для постоянной выставки отреставрируют блузу писателя Льва Толстого — его знаменитую «толстовку». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея,

«В этом году на реставрацию отправится блуза Льва Толстого, находящаяся в открытой экспозиции в спальне писателя. Знаменитой толстовке требуется полусухая очистка и антисептическая обработка», — уточнили в музее.

Нуждающиеся в реставрации экземпляры из коллекции музея выбирают ежегодно, специалистов для работы с ними привлекают на конкурсной основе.

«Нельзя не сказать, что последователи писателя вслед за своим кумиром стали носить похожие блузы, которые еще при жизни писателя начали называться толстовками. Всего в яснополянском доме сохранилось пять толстовских блуз», — рассказали в музее, добавив, что находящаяся в спальне блуза — полотняная, с перламутровыми пуговицами, с ее внутренней стороны пришит карман для карандаша.

Всего в 2024 году отреставрируют 17 предметов из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна», в том числе приходно-расходную книгу супруги Толстого Софьи.

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