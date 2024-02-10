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Татьяна Васильева о пластических операциях: «Резала лицо»

Актриса Васильева призналась, что столкнулась с осложнениями после пластики

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Эмпатия Манучи/YouTube

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась в шоу «Хватит слухов!», что перенесла множество пластических операций.

Васильева объяснила, что ей тяжело смириться со своим возрастом.

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — рассказала актриса.

Васильева добавила, что несколько лет назад столкнулась с осложнениями после пластики. Артистка проигнорировала рекомендации врачей и приняла аспирин перед операцией. Она объяснила, что в тот период болела. После наркоза у актрисы открылось сильное кровотечение, которое могло повлечь плачевные результаты.

В январе телеведущая Виктория Боня опровергла наличие шрамов на лице после пластики. Звезда призналась, что часто получает сообщения, в которых у нее спрашивают про шрам. Она заявила, что у нее на глазу нет рубца, а это вена.

Ранее Анна Калашникова объяснила, почему не пошла делать пластику к Хайдарову.

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