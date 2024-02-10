Жуков рассказал о бандитских разборках вокруг группы «Руки Вверх!»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о первом художественном фильме о коллективе. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Жукова, ему пришлось переступать через себя, чтобы согласиться сделать кино, в котором показано, какие страсти кипели внутри коллектива.

«Это вообще бомба замедленного действия для страны, потому что, если подумать, группа ни разу не была заявлена ни в одном скандале», — сказал он.

Он намекнул на то, что вокруг деятельности группы велись и бандитские разборки.

«Мы тоже работали под «крышей», были разборки, но об этом никто и никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — сказал он.

Накануне Сергей Жуков стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд». Жуков признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов.

Ранее невестка Виктора Дробыша вспомнила, как плюнула Дмитрию Колдуну в лицо на «Фабрике звезд».