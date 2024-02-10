Кристиан Бэйл снова изменит внешность для роли

Актер Кристиан Бэйл снова изменит внешности ради новой роли. Об этом он рассказал в беседе с The Hollywood Reporter.

«Мне нужно побрить голову наголо на следующей неделе. Я спрашивал, можно ли с этим повременить, но все удивились: «Что с Бэйлом не так, что с ним?». Тогда я попросил просто разрешить мне провести открытие [строительства деревни для сирот], и я буду в деле. Встану к станку, переломаю себе кости, наемся удобрений или чего-то еще, чтобы подрасти», — пошутил актер, известный своими преображениями на экране», — рассказал он.

Фильм по мотивам романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» и фильма «Невеста Франкенштейна» снимет Мэгги Джилленхол, названия у него пока нет.

По сюжету монстр Франкенштейн отправляется в Чикаго 1930-х, где доктор Евфроний помогает ему обрести подругу — они оживляют юную девушку.

Кроме Бэйла, в картине сыграют Джесси Бакли, Аннетт Беннинг, Пенелопа Крус и Питер Скарсгаард. Фильм выпустит студия Warner Bros.

Накануне 50-летний Бэйл и его компания «Together California» дали старт строительству деревни для сирот неподалеку от Лос-Анджелеса. Проект деревни был в разработке 16 лет.

30 января Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме. Лучшие работы актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».