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Жена Уилла Смита прогнала с балкона двух грабителей

Два взломщика попытались проникнуть в квартиру актрисы Пинкетт Смит

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актриса, жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит прогнала с балкона своей квартиры в Лос-Анджелесе двух грабителей. Об этом сообщает TMZ.

По данным полиции, двое мужчин в капюшонах попытались проникнуть в жилье звезды около восьми часов вечера 9 февраля, потому что полагали, что дома никого нет.

Когда Пинкетт Смит увидела грабителей, они ретировались. Полиция не смогла найти злоумышленников.

Актриса и телеведущая не живет с мужем уже несколько лет. В прошлом году она намекала, что может воссоединиться с Уиллом Смитом, но этого пока не произошло.

Накануне звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева рассказала о долгое время преследовавшем ее сталкере.

По словам Берсеневой, мужчина писал ей как своей знакомой, в том числе отправлял сообщения непристойного содержания. Однажды молодой человек подкараулил актрису возле театра.

Ранее фанатка звезды «Голоса» из Франции подарила ему вертолет за $7 млн.

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