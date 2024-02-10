Савичеву довели до слез на шоу Малахова

Певица Юлия Савичева призналась, что ее довели до слез на съемках шоу Малахова «Привет, Андрей». Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Десятого февраля покажут выпуск «Привет, Андрей». Эфир получился очень душевный, я не смогла сдержать слез», — рассказала она.

Савичева участвовала в разговоре гостей шоу и вспомнила некоторые ситуации из своей жизни.

Накануне актриса Эмма Стоун расплакалась во время встречи с поклонниками в Лондоне. Фанат-аутист взял слово и признался, что ранние скетчи актрисы в юмористической передаче «Saturday Night Live» помогли ему пережить одиночество в школе.

«Я действительно влюбился в ваше сердце, в вашу уверенность, в вашу злую силу, в вашу защиту психического здоровья и просвещения. Будучи одним из очень немногих детей-аутистов в школе, я чувствовал себя одиноким и не мог завести друзей. На переменах я пробирался в компьютерный класс, чтобы посмотреть ваши старые скетчи из SNL», — рассказал он.

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