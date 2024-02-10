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Оззи Осборн и Канье Уэст поспорили об авторских правах

Рок-музыкант Оззи Осборн обвинил рэпера Канье Уэста в плагиате

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Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Рок-музыкант Оззи Осборн поспорил об авторских правах с рэпером Канье Уэстом. Обращение к рэперу он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Канье Уэст попросил разрешения засэмплировать отрывок из моего живого исполнения 1983 года песни «War Pig» без вокала, и я отказал, потому что он антисемит и причинил многим невысказанную боль. Но он все-таки решил использовать сэмпл во время вечеринки с прослушиванием его альбома вчера. Не хочу никакой ассоциации с этим человеком!» — написал 75-летний Осборн.

Уэст проводил вечеринку, посвященную его альбому Vultures, в Чикаго. Стриминговая платформа Veeps прервала вещание концерта онлайн из-за того, что в эфире рэпер назвал себя антисемитом.

Накануне экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила музыканта в издевательствах.

«Я ничего не впитала от него. Мы совершенно два разных человека. Я хороший человек — умею сострадать и сопереживать», — заявила модель.

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