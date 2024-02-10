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Представитель Киркорова отреагировал на слухи о блокировке счетов артиста

Директор Киркорова опроверг информацию о блокировке счетов артиста из-за долга

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил «Газете.Ru», что информация о блокировке банковских счетов артиста недостоверна. По его словам, у исполнителя нет проблем с задолженностями.

«Недостоверная информация. Нет никаких проблем», — сказал он.

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская также назвала информацию о блокировке «ложью».

«Ложь. Счета не заблокированы», — сказала она «Газете.Ru».

10 февраля РЕН ТВ в своем Telegram-канале сообщил, что счета Филиппа Киркорова были заблокированы в трех банках по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Уточняется, что причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу в размере 47 тысяч рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Киркоров погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. По данным kp.ru, 25 декабря у Киркорова был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тыс. 675 рублей. При этом к 30 декабря артист погасил задолженность.

Всего исполнитель владеет 13 объектами недвижимости, из которых 10 находятся в Москве, а еще три в Московской области и Краснодарском крае. Кроме того, у певца девять земельных участков в Московской и Ленинградской областях, а также семь транспортных средств.

Ранее стало известно, как Киркоров вел себя на съемках «Маски» после скандала.

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