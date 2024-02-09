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Михаил Ефремов подготавливается к процедуре условно-досрочного освобождения

Mash: актер Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возможное условно-досрочное освобождение Ефремова суд рассмотрит в марте 2024 года. По данным издания, сейчас защита артиста собирает документы и наняла спецадвоката для согласия на УДО от семьи Сергея Захарова, которого не стало в ДТП с участием актера.

Адвокат Захаровых Александр Добровинский сообщил «Газете.Ru», что защитники Ефремова уже обратились к семье курьера с просьбой поддержать освобождение актера. Юрист уточнил, что семье очень тяжело принимать подобное решение, поэтому они пока думают.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

В ноябре актер Иван Охлобыстин признался, что у Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО. Актер назвал коллегу «больным насквозь». Он заявил, что актера стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о худшем наказании для отбывающего срок Ефремова.

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