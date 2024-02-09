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Якунина пожаловалась на фанаток Аверина

Актриса Якунина заявила, что не ходит с Авериным гулять из-за его фанаток

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Якунина призналась в интервью телеканалу ОТР, что не ходит гулять с коллегой Максимом Авериным из-за его фанаток.

Якунина рассказала, что с Авериным «невозможно» было зайти в поезд, так как его часто окружают поклонницы.

«Просто что-то невероятное. Помню, мы гуляли по набережной, где все отдыхали, ему кричали: «Глухарик, глухарик». Мы не предвещали, чем кончится эта прогулка. Пройти было невозможно! А Максу, мне кажется, нравилось, он получал от этого удовольствие», — поделилась актриса.

Якунина и Аверин не только вместе снимаются в сериале «Склифосовский», но и гастролируют с театральными постановками по всей России. Артистка отметила, что ей нравится работать с коллегой. Она назвала их дуэт «спаянным тандемом».

В феврале Якунина призналась, что у нее никогда не возникало мысли уйти из сериала «Склифосовский». Актриса назвала «Склифосовский» своей профессией, которую она любит.

Якунина известна по роли медицинского регистратора Нины Дубровской в сериале «Склифосовский».

Ранее звезда «Склифосовского» дала совет для похудения.

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