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Певицу Штурм поселили в отеле с джакузи после пожара в Москве

Певицу Штурм на три дня разместили в четырехзвездочном отеле после пожара

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Певицу Наталью Штурм и других жителей дома в Москве, где в ночь на 9 февраля был пожар, поселили в четырехзвездочном отеле с джакузи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Штурм рассказала, что номера жителям дома оплатили на трое суток. Артистка выбежала на улицу в горнолыжной одежде и взяла с собой только документы.

Артистка уточнила, что около полуночи смотрела кино дома, когда вдруг у нее пропал интернет. В новостях прочитала, что в доме сильный пожар, выглянула в окно и увидела дым. Тогда певица схватила паспорт и кредитки, побежала вниз и стала стучать в двери и будить соседей.

Всего из трех домов, в которых горели крыши, эвакуировали 400 жителей.

В доме, где начался пожар, давали квартиры писателям и поэтам. Дом относится к ЖСК «Московский писатель». В разные годы в нем были квартиры: Дарьи Донцовой, Беллы Ахмадулиной, Льва Безыменского, Татьяны Бек, Льва Гинзбурга, Александра Галича, Алексея Арбузова и других.

Столичные городские службы начали проводить восстановительные работы с целью ликвидации последствий пожара в жилом доме на улице Черняховского рядом со станцией метро «Аэропорт».

Следователи рассматривают нарушение работы системы обогрева в качестве одной из приоритетных причин пожара.

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