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Яна Поплавская объяснила, почему ей не нравится Дмитрий Шепелев

Актриса Яна Поплавская заявила, что Дмитрий Шепелев ведет себя не по-мужски

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская YouTube-каналу RTVI призналась, что считает поведение телеведущего Дмитрия Шепелева недостойным мужчины.

«Мне достаточно Ольги Орловой, мне достаточно Жанны, которую я знала, слава Богу, при жизни. Мне достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение. Его поведение не соответствует поведению мужчины», — высказалась Поплавская.

В качестве аргумента своей точки зрения артистка вспомнила о конфликте между Шепелевым и отцом его бывшей супруги Жанны Фриске. Тогда Владимир Копылов обвинил телеведущего в краже 300 миллионов рублей, что были собраны на лечение певицы.

Поплавская допустила, что Копылов мог быть неправым в этом конфликте, но, по мнению актрисы, им двигала ненависть и отчаяние. Артистка подчеркнула, что старается ориентироваться на слова Ольги Орловой и других знакомых, которые рассказывали о Шепелеве «неприглядные вещи».

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